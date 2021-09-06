Как сообщает министерство, 5–11 сентября сотрудники ОБСЕ посещают военные подразделения, дислоцированные в Тапе (Эстония), Адажи (Латвия) и Рукле (Литва).
Часть визита в Литве будет проходить 9-11 сентября. Наблюдателям ОБСЕ будет создана возможность посетить Механизированную пехотную бригаду Gelezinis vilkas ("Железный волк") Сухопутных сил Вооруженных сил (ВС) Литвы. Здесь международные наблюдатели ознакомятся с этой военной единицей ВС Литвы, используемым вооружением и военной техникой, а на полигоне в Гайжюнай смогу наблюдать за презентацией современных БМП Vilkas.
Впервые в мероприятии, охватывающем три страны Балтии, участвует более 40 наблюдателей более чем из 20 стран-членов ОБСЕ и структур этой организации.
Последнее такого рода наблюдение за военной деятельностью с участием многочисленных наблюдателей, было проведено в Литве во время учений "Янтарная надежда-2011" в 2011 году.
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