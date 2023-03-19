Наблюдатели из "Белых перчаток" начали работу: в центре внимания – Вильнюсский регион

По всей Литве наблюдение за выборами ведут более 300 наблюдателей и почти 20 мобильных бригад, посещающих районы с наибольшим риском нарушений. Большинство наблюдателей работают в городе Вильнюсе, Вильнюсском районе, самоуправлениях Тракайского и Алитусского районов.

Наблюдатели за выборами регулярно сообщают координаторам "Белых перчаток" о зафиксированных на участках нарушениях и ошибках в работе избирательных комиссий. Как и в первом туре выборов, большинство сообщений касается ненадлежаще опечатанных урн для голосования, необеспечения тайны голосования, когда комиссии необоснованно допускают одновременно нескольких избирателей в одну кабину для голосования, а также недостаточной защиты персональных данных избирателей.

В первые часы голосования от граждан в организацию также поступило около 10 жалоб о возможных нарушениях на выборах. Большинство жалоб, как и ранее, составляют сообщения о политической рекламе: агитация в социальных сетях, до "дня тишины" не снятые плакаты и несоблюдаемые требования к расстоянию до избирательных участков. С начала февраля граждане отправили в "Белые перчатки" более 350 жалоб о возможных нарушениях на выборах. После их оценки юридической командой организации примерно каждая 5 жалоба направляется в Главную избирательную комиссию или полицию.

Представители "Белых перчаток" призывают людей ответственно отнестись к участию в выборах: идя на голосование, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и сообщать о замеченных нарушениях "Белым перчаткам", непосредственно в ГИК или полицию.