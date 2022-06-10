aA
В Литве наступило лето, стало тепло, греет солнце, расцвели летние полевые цветы. В городах полевые цветы увидеть можно нечасто, однако вильнюсцам повезло - они могут любоваться ромашковым морем на набережной реки Нерис.
Уже несколько дней вильнюсцы и гости столицы спешат к Белому мосту, чтобы сделать селфи на фоне ромашек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Часть потребителей не успеет выбрать поставщика электроэнергии и будет платить дороже
У жителей осталась неделя на выбор независимого...
Спецэфир Delfi: еще раз о Дне русской культуре с кинорежиссером Ларисой Артюгиной
Четыре года назад украинский режиссер, сценарист и...
Часть повседневных товаров для некоторых стала роскошью: подешевели лишь два товара
Подорожавшие самые дешевые товары заставляют жителей...
Директор Ukmergės duonа о ситуации на рынке: говорят не о росте цен, а о голоде в мире
Директор ЗАО Ukmergės duona Эурика Масялскене сказала, что...
У врачей есть предложение по уменьшению очередей, но министерство его не слышит
И семейных врачей и пациентов возмущает порядок, по...