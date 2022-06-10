Набережная Нерис стала настоящим цветочным лугом

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В Литве наступило лето, стало тепло, греет солнце, расцвели летние полевые цветы. В городах полевые цветы увидеть можно нечасто, однако вильнюсцам повезло - они могут любоваться ромашковым морем на набережной реки Нерис.