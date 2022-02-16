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В День восстановления Литовского государства с знаменитого балкона Дома подписантов на ул. Пилес собравшихся приветствовали Витаутас Ландсбергис и экс-президент Даля Грибаускайте.

Грибаускайте первая обратилась с балкона к собравшимся. Ее встретили аплодисментами и словами благодарности: "спасибо".

"Я благодарна за то, что сегодня могу быть с вами и могу приветствовать вас. Все здесь и за экраном - это те, для кого этот день важен, для кого важна Литва. Поэтому сегодня, празднуя и отмечая этот день, я хотела бы видеть и флаги наших дорогих соседей. И Украины, которая празднует день единства. Я хочу порадоваться, что вижу флаги Беларуси – людей, которые тоже борются за свою свободу", – сказала Грибаускайте.

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"Я надеюсь и знаю, что в нашем регионе свобода сохранится всегда. Поскольку всегда будут люди, которые будут любить свободу и будут бороться за нее, жертвуя собой. Такими были мы, такими сегодня должны быть все мы", – заметила экс-президент.

Она сказала, что люди собрались на особом месте. "Это историческое место. Поэтому я передаю слово человеку истории", – продолжила она, пропустив к микрофону профессора Витаутаса Ландсбергиса.

"Приветствую вас, пиленай Вильнюса и всей Литвы, смотрите, как хорошо, что Винцас Кудирка был с нами с самого начала, своей музыкой и бессмертным гимном, и доктор Йонас Басанавичюс, он обещал и всегда участвует пусть и на расстоянии, и сегодня он вместе с нами", – сказал Ландсбергис.

Политик порадовался, что люди собрались у исторического балкона.

"Я надеюсь, что любящие Литву всегда будут здесь собираться. Так и поступайте: вставайте, объединяйтесь, люди доброй воли! Понимайте и сочувствуйте друг другу, брат брату, не устанавливайте эти виселицы забвения, ведь мы - дети одного отца.

Давайте улыбнемся небу и солнцу, давайте молиться о мире и добре, ведь в противном случае цунами злобы и зла пройдет черной волной по сердцам и умам, снесет нашу прошлую и будущую жизнь. Не такая большая разница, что погубит человечество - пандемии вирусов, безумие войны или бунт планеты против человека через изменяющийся климат новым наводнением", – сказал Ландсбергис.

Профессор напомнил и о библейском Исаве, который за чечевичную похлебку продал свое первородство.

"В Литве это делала коммуна, насаждала это 80 лет назад. Не надо быть теми, кто не может оторвать глаз от миски и посмотреть на мир. А мир, в котором жадности больше чем ума, сердца и совести, уже находится на краю бездны. И затягивает нас, литовских бедолаг. Это призыв опомниться", – сказал Ландсбергис.

По словам профессора, сегодня на Украину уже в открытую совершено нападение.

"Уже готова большая армия для нападения. Именно 16 февраля. Украина на пороге своей Отечественной войны против кремлевского фашизма. Вчера 5 литовских депутатов по решению парламента отправились в Киев, чтобы в решающий момент быть вместе с братьями-украинцами, и мы все до единого должны быть с ними", – заметил Ландсбергис.

Он сказал, что "жадный и злой русофашизм в любой момент, потеревшись близ границы, может докатиться до Литвы".

"Губернатор Вильнюса Палецкис, вероятно, уже назначен на этот пост. Меньше всего, что нам нужно - это состязания и раздоры внутри страны", – сказал Ландсбергис и призвал петь "Литва дорогая".

Профессор заметил, что "сатана ненависти, который даже в праздник пришел трубить свободу джунглей, коварно действует в ночи".

"Его человек может узнать лишь сердцем. Надо иметь сердце, смотреть в сердце и сочувственно относиться к заблудшему брату! Да проснутся и окрепнут наши сердца, да разбудят их вильнюсские колокола", - сказал Ландсбергис.

Под звон колоколов прозвучал и призыв профессора: "Объединяйтесь, пиленай, лелейте в себе спокойствие Искупителя и память о мучениках, и врата ада нас не одолеют".

После их выступления раздались как аплодисменты, так и свист и скандирование "позор", "Литва". Некоторые из собравшихся скандировали "Озолас".

Поскольку на ул. Пилес собралось много людей, полиция ограничила доступ к Дому подписантов в 13.36 ч.

С 13.40 ч. людей на ул. Пилес не впускали и с ул. Бернардину, а с 13.50 ч. закрыли и подход со стороны Ратушной площади.

По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, такие меры предприняли во избежание давки, поскольку людей собралось очень много, а территория небольшая.

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