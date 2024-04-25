На Жувинтасе замечена редкая в литовских широтах птица

"На Альмавском польдере обнаружили 254-й вид птиц Жувинтского резервата – египетская цапля (в Литве ее заметили в пятый раз). Эту пугливую птицу заметили в стороне от других, иногда она держится рядом с белыми цаплями. Первым эту птицу заметил Стасис Висоцкас", – сообщают работники резервата.
Эколог Дзукийско-сувалькийской дирекции охраняемых территорий Арунас Пранайтис сказал, что египетская цапля - редкий в Литве вид, он встречается в средиземноморском регионе, в Индии, у подножия Гималаев.
"Этих птиц можно увидеть в Египте, в Северной Африке, но не в Европе. Однако в последнее время этих птиц стали чаще фиксировать в наших широтах – в Польше, Германии и др. 20 лет назад появилась большая белая цапля, а сейчас - египетская цапля.
Кончено, пока это редкий гость. Это интересная и экзотическая птица", – сказал собеседник.
"Эта птица все равно будет стараться вернуться туда, где она живет, когда поймет, что не то окружение, что здесь слишком холодно", – заметил Пранайтис. По его словам, в первый раз египетскую цаплю заметили 19 апреля, потом она еще 3 дня держалась на том же месте.
"Отличительная черта египетской цапли – огненно-рыжие перья на макушке во время брачного периода, короткий и толстый клюв, темные ноги", – рассказал Пранайтис.