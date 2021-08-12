На западе Литвы - три "черных" муниципалитета

В черную зону входят три муниципалитета – Клайпеда, Скуодасский район и Неринга.
В Скуодасском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 555 случаев, доля положительных тестов составляет 11,8%, в Клайпеде соответственно 535 случаев и – 6,3%, в Неринге - 330 и 10%.
Вся Литва находится в красной зоне С3 (218 случаев).
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