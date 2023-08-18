На закрытых КПП с Беларусью появились первые укрепления

"Процессы идет.
После того как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию – закрытый КПП Шумскас.
Идею установки фортификационных укреплений и средств контрмобильности мы выдвинули еще в прошлом году. Радует, что идею реализуют – в Литве у нас будет 19 парков, в которых будут хранить средства контрмобильности и фортификационные средства, в случае необходимости эти инженерные структуры будут использованы для остановки неприятеля. Это будет сделано в течение года, а первый парк появится осенью 2023 года.
Кроме того, проводится анализ природных препятствий, рельефа Литвы, чтобы добиться наибольшей эффективности применяемых средств.
Позитивно настраивает то, что все едины в одном – мы должны действовать сейчас. Мы обязаны приобрести средства, распределить их и интегрировать в планы обороны раньше, чем противник попробует пересечь нашу границу. Я убежден, что мы будем быстро продвигаться вперед, а Литва еще раз докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только требует вклада в национальную оборону от других, но и сама активно и последовательно об этом заботится", – писал Кащюнас в фейсбуке.
Напомним, что в пятницу были временно закрыты контрольно-пропускные пункты (КПП) Шумскас и Тверячюс на границе Литвы с Беларусью.
Это решение направлено на адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров.
После прекращения движения через вышеупомянутые КПП сотрудники пограничного контроля будут переведены на другие КПП. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный КПП Медининкай. На Медининкском КПП используется система рентгеновского контроля, которой нет на КПП Тверячюс и Шумскас.