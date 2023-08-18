На закрытых КПП с Беларусью появились первые укрепления

Идею установки фортификационных укреплений и средств контрмобильности мы выдвинули еще в прошлом году. Радует, что идею реализуют – в Литве у нас будет 19 парков, в которых будут хранить средства контрмобильности и фортификационные средства, в случае необходимости эти инженерные структуры будут использованы для остановки неприятеля. Это будет сделано в течение года, а первый парк появится осенью 2023 года.

Позитивно настраивает то, что все едины в одном – мы должны действовать сейчас. Мы обязаны приобрести средства, распределить их и интегрировать в планы обороны раньше, чем противник попробует пересечь нашу границу. Я убежден, что мы будем быстро продвигаться вперед, а Литва еще раз докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только требует вклада в национальную оборону от других, но и сама активно и последовательно об этом заботится", – писал Кащюнас в фейсбуке.