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Войны в общественных пространствах столицы Литвы продолжаются. Накануне на видео сняли, как четыре человека перекрашивают "радужный" пешеходный переход, на ул. Пилимо, в черный цвет. Однако позже люди, поддерживающие общину ЛГБТ мелками нарисовали на нем радугу.
На закрашенном черной краской переходе снова появилась радуга
© Jolita Katkutė

Кроме того, на черном фоне появилась надпись Love is love ("Любовь есть любовь"). Фотографию в социальных сетях разместила Йолита Каткуте, заметив "Мы вернули радугу".

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Полиция расследует вчерашний инцидент с закрашиванием пешеходного перехода.

"Это происшествие зафиксировано, мы как раз сейчас выясняем и уточняем се обстоятельства. Когда получим все данные, связанные с происшествием, сможем что-то сказать", – сказал глава 3-го комиссариата Дональдас Дубака.

Видео с закрашиванием перехода в фейсбуке поделился депутат Томас-Витаутас Раскявичюс. Политик считает, что сделавшие это люди "обычные террористы".


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