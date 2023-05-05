В сообщении сказано, что о захваченных пиратами гражданах Литвы литовские ведомства знали с первых дней. Операция начата сразу же, как только была получена информация.

Службы поддерживают постоянную связь с близкими, им предоставляют необходимую информацию, которая нужна для проведения работ по спасению. Ведомства прилагают максимум усилий для того, чтобы граждане Литвы как можно скорее были освобождены и вернулись домой.

По данным Центра по управлению кризисами, в соответствии с мировой практикой, чтобы не мешать работам по освобождению людей и не поставить под угрозу жизнь и здоровье заложников, о течении операции предоставляют минимум информации.

Пираты высадились на судно Monjasa Reformer 25 марта. На судне было 16 членов экипажа, сообщает портал tv3.lt. Часть членов экипажа спасло французское судно. Спасенные сообщили, что "пираты захватили 6 членов экипажа".

Сообщается, что датский танкер под либерийским флагом был обнаружен в Гвинейском заливе. Французское патрульное судно нашло его с помощью дрона. Патрульное судно Premier Maitre L'Her участвует во французской миссии по борьбе с пиратством в миссии Corymbe.