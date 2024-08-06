На юге Европы среди сельскохозяйственных животных распространяется чума: владельцам рекомендуется сохранять бдительность

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), владельцам овец и коз во всех странах рекомендуется соблюдать строгие меры биологической безопасности для защиты своих животных от этого заболевания: не ввозить животных с симптомами инфекционных заболеваний, контролировать перемещение транспорта и посетителей, а также переодеваться и переобуваться при посещении мест содержания животных, использовать безопасные корма и воду, а также контролировать грызунов и насекомых, говорится в сообщении.
Как сообщает ГПВС, первый случай заболевания в Греции был выявлен 11 июля этого года на ферме в регионе Фессалии, где содержалось 264 овцы и козы. С тех пор по всей стране было зарегистрировано в общей сложности 24 вспышки.
В Румынии первый случай был зарегистрирован 19 июля 2024 года в регионе Тульча, на ферме, где содержалось 51 119 овец. По данным ГПВС, на данный момент Румыния сообщила еще о 37 вспышках.