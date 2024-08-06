На юге Европы среди сельскохозяйственных животных распространяется чума: владельцам рекомендуется сохранять бдительность

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), владельцам овец и коз во всех странах рекомендуется соблюдать строгие меры биологической безопасности для защиты своих животных от этого заболевания: не ввозить животных с симптомами инфекционных заболеваний, контролировать перемещение транспорта и посетителей, а также переодеваться и переобуваться при посещении мест содержания животных, использовать безопасные корма и воду, а также контролировать грызунов и насекомых, говорится в сообщении.