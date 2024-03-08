На ярмарке Казюкаса жителям будут раздавать оранжевые пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов

"Мы слышим о потребностях вильнюсцев и понимаем, что некоторые из них в силу специфики работы или других обстоятельств не могут взять необходимые средства в рабочее время в здании муниципалитета или староства. Не всем удобно после работы ехать к мобильным пунктам у торговых центров. Мы решили временно расширить число мобильных пунктов, они появятся у бизнес-центров и на ярмарке Казюкаса", – сказал директор Центра сортировки отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.
В марте появятся новые пункты выдачи этих средств:
Бизнес-парк Gariūnai, ул. Гарюну, 70, Вильнюс
Рынок Галес, ул. Пилимо, 58, Вильнюс
Бизнес-центр Technopolis, ул. Ю.Бальчиконё, 3, Вильнюс
Бизнес-центр K29, проспект Конституции, 29, Вильнюс
Оранжевые пакеты и емкости также будут раздавать на ярмарке Казюкаса. Мобильные пункты появятся 8-9 марта и будут работать с 10 до 18 ч, а 10 марта с 10 до 15 ч. на перекрестке ул. Тилто–Т.Врублевскё и на проспекте Гедиминаса, 36, около входа в Конституционный суд Литвы.
Пакеты и емкости можно по-прежнему получить в муниципалитете (с 11 до 14 ч. по рабочим дням) и староствах, на площадках по приему крупногабаритного мусора.