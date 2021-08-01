Об угоне электросамокатов в Швянтои он сообщил в фейсбуке.

"В пятницу мы приехали на ежегодный слет американских автомобилей в Швянтои American Spirit 2021.

Атмосфера идеальная, своя компания, отличное настроение. Неподалеку мы арендовали домик. Для удобства привезли из дома пару самокатов. Один старый - 5 лет, но еже живой Segway, другой - Xiaomi.

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Тот, что поновее, уже без подножки и заднего крыла. Одним словом, самокаты видавшие виды. Мы поставили самокаты рядом с автомобилем, где все время и находились. Где-то в 23.30 ч. самый активный участник праздника Иоана заснула на сене. Я ее на плечи и домой.

Стоп...

А где самокаты? Только были, а уже нет", – сказал Стано.

Он вызвал полицию, опросил находившихся поблизости людей, выяснилось, что самокаты угнаны.

"Но с грустью должен констатировать, что до клана Сопрано нашим ворам далеко. Напротив самокатов стояло несколько автомобилей с видеорегистраторами. Мы собрали данные с видеозаписей. Одним словом, дорогие воры, верните самокаты где-нибудь на въезде на место мероприятия. Тогда никто ни о чем вас спрашивать не будет. В противном случае вечером все видеоматериалы мы передадим полиции и объявим вас в розыск", – сообщил Стано.