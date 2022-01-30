Спокойнее будет в Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах, там лишь местами скорость ветра достигнет 15-17 м/с. Температура ожидается 1-3, у моря 4 градуса тепла, во второй половине дня начнет холодать, ожидается гололед.
В понедельник ночью будет 0-5 градусов мороза, ожидается гололед. Местами ожидается снег и метель.
В первой половине ночи будет дуть сильный ветер.
На юго-западе страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 27 м/с, а у моря 28-30 м/с.
Днем во многих районах время от времени будет идти снег. Ветер немного успокоится, у моря порывы будут достигать 15-20 м/с. Будет от 3 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла у моря.
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