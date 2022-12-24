На взморье раскупают гостиничные номера на Новый год: ждут концерты и ужины с дегустацией

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что ресторан Žuvinė 7-й год подряд приглашает отметить Сочельник.

"Можно также забрать блюда домой, предлагают готовые блюда, чтобы людям не пришлось самим готовить", – сказала она.

Собеседница заметила, что сейчас чувствуется оживление в гостиницах.

"В межпраздничный период, с Рождества по Новый год, на курорте будет немало гостей. Одни приезжают ненадолго, другие побудут дольше. Ведь у детей каникулы, поэтому люди будут праздновать, радоваться праздникам. Некоторые видимо очень этого ждали, чтобы приехать в Палангу, увидеть декорации, может, навестить родственников. Просто отметить Рождество. Гостей будет немало", – сказала Валайтене.

"Стоимость ужина в Сочельник - от 50 евро на человека, есть и 90 евро. Все зависит от количества и блюд. Для тех, кто придет в ресторан - предлагают ужин за 50 евро на человека, но есть и вариант - 50 евро на двоих. предлагают звонить, интересоваться, узнавать.

На Сочельник места в гостиницах есть, на межпраздничный период тоже, а вот на Новогоднюю ночь вариантов осталось немного. Поскольку каждый год бывают отзывы брони, по разным причинам - из-за болезней или изменений планов, предлагаем интересоваться и вариантами на Новогоднюю ночь.

Мы просим поспешить, пока есть разные предложения, с разными программами, меню. От концертов и спектаклей в ресторанах до дегустации 5 блюд с известным шеф-поваром", – рассказала Валайтене.