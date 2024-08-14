На взморье на Успение съедется множество людей: мест для ночлега осталось немного

В праздничные выходные на Успение Богородицы на литовское взморье съедется почти вся Литва. По словам главы портала PrieJūros.LT Лауринас Шертвичюса, на этой неделе на курорте занято больше мест ночлега, чем за все лето. Те, кто не успел бронировать жилье у Балтийского моря, могут остаться ни с чем. Или же им придется дорого заплатить. Синоптики обещают хорошую температуру воздуха и воды, поэтому отдыхающих ждут отличные выходные.