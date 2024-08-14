2024.08.14 15:51

На взморье на Успение съедется множество людей: мест для ночлега осталось немного

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
Palanga
Palanga
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta

В праздничные выходные на Успение Богородицы на литовское взморье съедется почти вся Литва. По словам главы портала PrieJūros.LT Лауринас Шертвичюса, на этой неделе на курорте занято больше мест ночлега, чем за все лето. Те, кто не успел бронировать жилье у Балтийского моря, могут остаться ни с чем. Или же им придется дорого заплатить. Синоптики обещают хорошую температуру воздуха и воды, поэтому отдыхающих ждут отличные выходные.

„На протяжении всей недели на литовском взморье занятость жилья самая высокая за все лето. Ближе к выходным свободных мест осталось очень мало, а тем, кто не бронировал жилье заранее, придется заплатить очень дорого.

Через наш портал поступило в 6 раз больше запросов на жилье, чем в другие выходные. Это показывает, что люди едут на Успение к морю. Это результат того, что в четверг выходной, погоду обещают прекрасную и это одна из последних возможностей попасть к морю этим летом“, – сказал Шертвичюс.

Palanga

По словам собеседника, портал показывает, где больше всего соберется отдыхающих.

„На портале PrieJūros.LT по популярности городки распределены так: Паланга, Кунигишкяй, Швянтои, Нида, Юодкранте, Клайпеда, Прейла, Каркле, Мелнраге и Пярвалка“, – сказал он.

Тех, кто не успел бронировать жилье, ждут высокие цены: „В большинстве случаев они выше, чем в другие дни. Цены могут быть на 30–50% больше. Действует обычный закон спроса и предложений“.

Palanga

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