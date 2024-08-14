На взморье на Успение съедется множество людей: мест для ночлега осталось немного

„На протяжении всей недели на литовском взморье занятость жилья самая высокая за все лето. Ближе к выходным свободных мест осталось очень мало, а тем, кто не бронировал жилье заранее, придется заплатить очень дорого.
Через наш портал поступило в 6 раз больше запросов на жилье, чем в другие выходные. Это показывает, что люди едут на Успение к морю. Это результат того, что в четверг выходной, погоду обещают прекрасную и это одна из последних возможностей попасть к морю этим летом“, – сказал Шертвичюс.
По словам собеседника, портал показывает, где больше всего соберется отдыхающих.
„На портале PrieJūros.LT по популярности городки распределены так: Паланга, Кунигишкяй, Швянтои, Нида, Юодкранте, Клайпеда, Прейла, Каркле, Мелнраге и Пярвалка“, – сказал он.
Тех, кто не успел бронировать жилье, ждут высокие цены: „В большинстве случаев они выше, чем в другие дни. Цены могут быть на 30–50% больше. Действует обычный закон спроса и предложений“.