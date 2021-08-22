По данным Гидрометеорологической службы Литвы, два вихря образовались на берегу моря, недалеко от Швянтойи, а третий остался только в форме воронки - не достиг поверхности воды.

"Одиночные водных вихри очень распространены, когда более прохладная воздушная масса тает на нагретой воде, но 2 или 3 вихря в одном месте встречаются реже", - сказали в Гидрометеорологической службе Литвы. Вихри были зафиксированы в воскресенье около 10 утра.

Viesulai pajūryje. Paulius Sas/Orų entuziastai nuotr. DELFI

По мнению экспертов, водные вихри обычно не опасны для тех, кто находится на суше, так как исчезают, как только достигают берега. Кроме того, более опасны водяные вихри с видимыми водяными брызгами.

Как рассказала порталу Delfi главный специалист отдела климата и исследований Изольда Марчинонене, вихри начинают формироваться, когда в верхних слоях атмосферы происходит трансформация воздушных масс и в них проникает очень холодный воздух, а у земли - очень теплый. Это нарушает равновесие атмосферы и создает благоприятные условия для интенсивной конвекции.

"Вихрь - это вытянутый "поток" из облака, который иногда достигает земли, а иногда остается как воронка. Для этого требуется особенно высокая степень атмосферной непостоянства, которая развивается в облаке или в их группах - суперячейке, как говорится, миниатюрном циклоне. В "потоке", идущем от облака, образуется вихрь низкого давления, который все втягивает в себя, вращается и действует как насос. Циклон работает аналогично урагану, только масштаб самой системы совсем другой", - пояснила специалист.

Вихри наиболее распространены там, где наблюдается наибольшее потепление поверхности и где сначала проникает тропический воздух, приходящий с юго-востока, юга или юго-запада. Для образования вихря необходимы влага, механизм подъема и высокая энергия атмосферной нестабильности. Вихрь напоминает торнадо, но не так опасен. Он образуется над нагретой водой и представляет собой вращающийся столб поднимающегося влажного воздуха.

Водные вихри обычно исчезают, когда достигают суши.