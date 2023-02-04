На выходные в Литву вернется зима: мороз усилит сильный ветер

Во многих районах ожидается небольшой снег. Будет дуть сильный северный ветер. Максимальная температура — от 0 до 5 градусов мороза. Хотя температура не будет такой низкой, по ощущениям будет холоднее из-за северного ветра.
В воскресенье антициклон усилится. Будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег. Ветер останется северным и порывистым. Температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, местами понизится до 10 градусов мороза. В течение дня возможен кратковременный снегопад. Ветер будет чуть слабее, чем ночью.
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