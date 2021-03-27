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В субботу в Литве снова действует запрет на мобильность между муниципалитетами, появились блокпосты. А на выезде из Вильнюса в сторону Паневежиса образовался огромный затор.
Spūstis išvažiuojant iš Vilniaus
Spūstis išvažiuojant iš Vilniaus
© Skaitytojo nuotr.

О заторе порталу Delfi сообщила читатель. По фото видно, что на выезде из Вильнюса дела обстоят неважно: у блокпоста стоит огромная вереница машин.

Читатель сказала, что стоит в заторе уже полчаса, но до контроля еще далеко. По словам женщины, машин так много, что не видно, где начало вереницы машин, а где ее конец.

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