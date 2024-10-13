2024.10.13 20:29

На выборах в Сейм Литвы к урнам для голосования пришло 52,06 % избирателей

 
Аустея Паулаускайте
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Balsavimas Seimo rinkimuose
Balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В воскресенье вечером в Литве завершился первый тур парламентских выборов. Как сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК), в основной день выборов на 1895 избирательных участках с 7 час. утра до 20 час. вечера проголосовали 40,31 проц. избирателей. Еще 11,75 проц. жителей проголосовали на выборах досрочно.

В ходе выборов в Сейм, состоявшихся в 2020 году, общая активность составила 47,16 проц.

Наиболее активно голосовали жители Сенамесчё-Жверинского округа, где проголосовали 64,10 проц. избирателей, наиболее пассивно – Нальшёс северного округа. Там свой голос отдали всего 42,11 проц. жителей имеющих право голоса.

В этом году на мандаты народных избранников претендуют 14 партий и одна коалиция.

Это Союз демократов „Во имя Литвы“, Партия свободы, Движение либералов, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, Партия „Свобода и справедливость“, политическая партия „Заря Немана“, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Коалиция мира (Партия труда, Литовская христианско-демократическая партия, Партия жемайтов).

По данным ГИК, большинство кандидатов в Сейм – мужчины – они составляют 62,6 проц. В этих выборах участвуют 37,4 проц. женщин. Средний возраст кандидатов в день выборов в Сейм составляет 49 лет и 4 месяца.

ELTA напоминает, что состоявшиеся четыре года назад выборы в Сейм самыми успешными были для Союза Отечества – Христианских демократов Литвы. Тогда они получили 50 мандатов. Далее следовали Союз крестьян и зеленых Литвы (32 мандата), Социал-демократическая партия Литвы (13), Движение либералов (13), Партия свободы (11), Партия труда (10), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей и социал-трудовики (по 3), Партия зеленых Литвы и партия „Свобода и справедливость“ (по 1).

Тогда же в Сейм также прошли 4 кандидата-самовыдвиженца.

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