На выборах будут работать около 16 000 членов комиссий и более 3100 наблюдателей

Сообщается, что в 70 избирательных округах будут работать около тысячи членов избирательных комиссий, а еще около 15 тысяч человек будут обслуживать избирателей и подсчитывать голоса на 1895 избирательных участках.
Кроме того, по данным Главной избирательной комиссии, еще до начала досрочного голосования было зарегистрировано 3164 наблюдателя.
„Их кандидатуры могли представлять политические организации, самовыдвиженцы, неправительственные организации, зарегистрированные в Литовской Республике, а также международные организации, деятельность которых связана с выборами и правами человека“, - говорится в сообщении Главной избирательной комиссии.
Наблюдать за выборами в Литву приехали и международные наблюдатели из Латвии, Эстонии, Швеции, Дании, Хорватии, Норвегии, Южной Кореи и Украины, а также представители украинского бюро Международного фонда избирательных систем (IFES).
Подчеркивается, что наблюдатели не имеют права влиять на работу избирательных комиссий и отдельных членов комиссий, заниматься агитацией.
Напомним, что первый тур парламентских выборов проходит 13 октября.