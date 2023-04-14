На время саммита НАТО полеты в Вильнюсском аэропорту будут временно приостановлены

Полеты в Вильнюсе будут ограничены чуть больше суток – с 12 час. 11 июля до 14 час. 12 июля.
По данным литовских аэропортов, из-за этого 26-часового ограничения из Вильнюса будут отменены более 100 рейсов. Авиакомпании заранее проинформируют пассажиров о планируемых отменах рейсов.
Отмечается, что в связи с более высоким, чем обычно, движением самолетов и загруженностью Вильнюсского и Каунасского аэропортов также возможны сбои и задержки воздушного движения. С 12 час. 11 июля до 14 час. 12 июля рекомендуется не выбирать рейсы в Вильнюс и Каунас и из Вильнюса и Каунаса.
В сообщении также отмечают, что 7-13 июля над территорией Литвы будут введены дополнительные ограничения на движение воздушных судов, а также будут запрещены полеты небольших самолетов, воздушных шаров и дронов.
Саммит НАТО в Литве организуется впервые. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидаются 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.
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