На возведение забора на границе Литвы с Беларусью в госбюджете предусмотрено 103 млн евро

"На завершение строительства забора – 102,8 млн евро", – сказала министр на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, еще 4,1 млн евро планируется выделить на управление потоками мигрантов.
"Также 26 млн планируются из средств ЕС напрямую на оборудование видеокамер на границе, и это уже не за счет средств госбюджета", – пояснила министр.
Чтобы остановить нелегальную миграцию на границе с Беларусью, начато возведение забора из колючей проволоки, а за ним – трехэтажного проволочного забора. По предварительным данным, это обойдется Литве в 152 млн евро.
Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 километров, однако более 100 км проходят по рекам и озерам. Кроме того, забор не будет возводиться в болотистых или других местностях, являющихся труднодоступными по причине природных особенностей.
Компания Tetas в конце сентября начала работы по возведению забора протяженностью 111 км. Весь четырехэтажный барьер Tetas обязалась установить до конца апреля следующего года.
По словам представителей компании Epso-G, параллельно начаты закупки на работы на оставшихся 400 км забора, их планируется завершить в октябре, а в ноябре подписать договор с субподрядчиками.
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