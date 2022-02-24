На Вильнюсскую книжную ярмарку будут возить специальные автобусы

В дни работы ярмарки в выставочный центр LITEXPO и из него будут возить специальные автобусы ул. Озо–LITEXPO.
Этот маршрут охватит не только центральную часть города, но и удаленные от центра районы, в нем будут действовать обычные билеты.
Эти автобусы будут останавливаться на кольце Озо, на остановках Лицеюс, Прамогу арена, Таурагну, Гедрайчу, пер. Броняус Лауринавичаус, Жальгирё, Калварию тургаус, Жалёё тилто, Оперос ир балето театрас, Кражю, Ю. Тумо-Вайжганто, М.-К.Чурлёнё, С.Конарскё, Вингё, Саванорю проспекто, Геросёс Вильтес, Эйгулю, Мишкиню и LITEXPO. И назад по той же трассе.
Как обычно на остановке LITEXPO будут останавливаться троллейбусы 13, 16, 18 маршрутов и автобусы 21, 54 маршрутов. Кроме того, для удобства посетителей ярмарки в эти дни там будут останавливаться автобусы 2G.
Из центра города (с остановки Кафедральный собор) каждые 20 минут будут ездить бесплатные автобусы со специальным логотипом ярмарки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россия атаковала Украину, в стране введено военное положение постоянно дополняется (94)
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...
Эксперт: у этой войны есть все тенденции для того, чтобы перерасти в мировую (10)
Цель России , которая начала войну с Украиной –...
Специальный выпуск "Delfi. Главное": Россия атаковала Украину (4)
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...
Из-за войны в Украине Литва вводит режим ЧП, обращается в НАТО по вопросу активации 4 статьи договора (83)
В связи с началом военной операции России в Украине в...
Грибаускайте призывает к решительным действиям: военного преступника можно остановить только на поле боя (31)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...