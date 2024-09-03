2024.09.03 07:01

На вильнюсском фестивале мод – провоцирующие модели: что происходило на подиуме

 
ru.DELFI.lt
Sustainable Fashion Week
Sustainable Fashion Week
ФОТО: Domantas Jakaitis | Delfi montažas

30 августа в Вильнюсе прошел пятый фестиваль мод Sustainable Fashion Week Vilnius, который удивил вильнюсцев и гостей города разнообразием коллекций.

„В этом году было много участников, они приехали из разных мест“, - сказали основатели Sustainable Fashion Week Vilnius Индре Якайтите и Серж Ганджумян.

Sustainable Fashion Week

Показ мод состоялся на лестницах Вильнюсской Ратуши. Сбои работы представили дизайнеры из Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Италии. Предлагаем познакомиться с фотографиями 11 коллекций.

Зрители могли увидеть 12-килограммовое пальто из кусков текстиля – столько одежды каждый европеец выбрасывает за год.

Sustainable Fashion Week

Молодой дизайнер Арминас Римкус представил коллекцию Save Our Souls, посвященную теме глобального потепления и исчезновению животных из-за деятельности человека.

Sustainable Fashion Week

Sustainable Fashion Week – это международный фестиваль молодых дизайнеров, которые создают устойчивую моду.

Sustainable Fashion Week

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии