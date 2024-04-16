На вильнюсской телебашне открылся новый бар

Сообщается, что на 67 этаже телебашни в помещении площадью 333 кв. м будет открыт бистро-бар TOLIAI ("ДАЛИ"), а на 68 этаже – эксклюзивный зал заседаний DEBESYS ("ОБЛАКА") с комнатами отдыха, предназначенный для небольших мероприятий, встреч инвесторов и т.д.

Напомним, что на телебашне закрылся ресторан Paukščių takas ("Млечный путь"), до конца года будет проходить его реконструкция.