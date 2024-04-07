На вильнюсских станциях прохождения техосмотра действует новый порядок

Сообщается, что в Авижяняй центр техосмотра будет работать с понедельника по пятницу с 6.30 до 21.30 ч., в Виршулишкес с 6.45 до 21.30 ч., а по субботам с 8.00 до 16.00 ч.
В Новой Вильне ежедневно техосмотр смогут пройти на 35–40% автомобилей больше, поскольку время работы центра будет с 7.00 до 21.00 ч, кроме того, в команде появятся несколько новых работников.
"Мы надеемся, что увеличение коллектива на 10% и коррекция времени работы будут способствовать тому, что удастся справиться с потоком машин, который растет в апреле-июле", – заметил глава Вильнюсского центра техосмотра Tuvlita Томас Багданавичюс.
Перелом в обслуживании клиентов прогнозируют, когда на ул. Лепкальнё откроется новый центр для прохождения техосмотра.
Согласно предварительным подсчетам, на новой станции можно будет провести 30 000–35 000 предварительных осмотров. На новой станции будет отдельная линия для проверки мотоциклов.