На вильнюсских станциях прохождения техосмотра действует новый порядок

Сообщается, что в Авижяняй центр техосмотра будет работать с понедельника по пятницу с 6.30 до 21.30 ч., в Виршулишкес с 6.45 до 21.30 ч., а по субботам с 8.00 до 16.00 ч.

В Новой Вильне ежедневно техосмотр смогут пройти на 35–40% автомобилей больше, поскольку время работы центра будет с 7.00 до 21.00 ч, кроме того, в команде появятся несколько новых работников.

"Мы надеемся, что увеличение коллектива на 10% и коррекция времени работы будут способствовать тому, что удастся справиться с потоком машин, который растет в апреле-июле", – заметил глава Вильнюсского центра техосмотра Tuvlita Томас Багданавичюс.

Перелом в обслуживании клиентов прогнозируют, когда на ул. Лепкальнё откроется новый центр для прохождения техосмотра.