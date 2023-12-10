На вильнюсские улицы выедет новый автомобиль – будет выявлять нарушителей

"Вильнюс в Европе известен как город открытый для инновационных решений, поэтому автоматический контроль за парковкой стал бы еще одним современным средством контроля, которым город может гордиться, в других странах Балтии пока нет таких инноваций.

Согласно подсчетам, ежедневно автомобиль может "считать" 8000 номеров, он может заменить 16 контролеров", – сказала весной 2022 года Лина Юкнявичене, представитель муниципального предприятия "Услуги сообщения" (JUDU).

В этом автомобиле есть вся необходимая техника, которая не только сканирует номера автомобилей и проверяет, заплатили ли их владельцы за парковку, но и формирует информационные сообщения о нарушении.