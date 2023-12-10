На вильнюсские улицы выедет новый автомобиль – будет выявлять нарушителей

 
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Vilniuje pradeda veikti parkavimo e. kontrolė
Vilniuje pradeda veikti parkavimo e. kontrolė
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

В Вильнюсе активно борются с нарушителями правил дорожного движения (ПДД). С 11 декабря по улицам столицы будет ездить автомобиль, сканирующий номера автомобилей и фиксирующий нарушения. Это новшество Вильнюсский муниципалитет представит 11 декабря, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Вильнюс в Европе известен как город открытый для инновационных решений, поэтому автоматический контроль за парковкой стал бы еще одним современным средством контроля, которым город может гордиться, в других странах Балтии пока нет таких инноваций.

Vilniuje pradeda veikti parkavimo e. kontrolė

Согласно подсчетам, ежедневно автомобиль может "считать" 8000 номеров, он может заменить 16 контролеров", – сказала весной 2022 года Лина Юкнявичене, представитель муниципального предприятия "Услуги сообщения" (JUDU).

Vilniuje pradeda veikti parkavimo e. kontrolė

В этом автомобиле есть вся необходимая техника, которая не только сканирует номера автомобилей и проверяет, заплатили ли их владельцы за парковку, но и формирует информационные сообщения о нарушении.

Vilniuje pradeda veikti parkavimo e. kontrolė

Маршрут такого электронного контролера будут выбирать как автоматически, так и вручную. Автомобиль будет ездить по улицам Вильнюса и сканировать номера автомобилей. При движении по тому же маршруту все номера автомобиль будет сканировать дважды, чтобы не фиксировать автомобили, которые остановились ненадолго - высадить или взять клиентов, выгрузить товары.

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