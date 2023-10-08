На видео сняли редкого в Литве зверя, удивило его поведение

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Lūšis Stopkadrai
Lūšis Stopkadrai

Работники Паграмантиского регионального парка поделились необычным видео – видеокамера зафиксировала рысь. Правда, животному не понравились камеры, оно пыталось их сбить и покусать.

"У нас в Паграмантиском региональном парке на видео сняли красивого котика. Как же без котиков? Жизнь была бы не такой веселой. Этот, правда, был злой. Камера испугалась", – писали работники парка.

Они указали, что наличие рысей показывает хорошее экологическое состояние окружающей среды, но предупредили жителей, которые любят выпускать кошек и собак на улицу без присмотра.

"Это приятно, наличие хищников свидетельствует о здоровой экосистеме. Когда хищникам хорошо, в природе все развивается так, как надо. Значит, есть косули, бобры.

Жители, живущие рядом с лесом и в лесу, должны следить за своими домашними животными, не отпускать их без присмотра. Хищники созданы для того, чтобы наводить порядок в природе, регулировать популяцию", – писали работники парка.

Если вы встретили рысь, не пугайте ее, лучше просто уйдите. До 1979 года на рысей охотились, но с 2000 г. вид был занесен в Красную книгу Литвы. В первой половине XX в. рыси практически исчезли, но позже благодаря охране и улучшения условий, популяция увеличилась.

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