На видео сняли редкого в Литве зверя, удивило его поведение

"У нас в Паграмантиском региональном парке на видео сняли красивого котика. Как же без котиков? Жизнь была бы не такой веселой. Этот, правда, был злой. Камера испугалась", – писали работники парка.

Они указали, что наличие рысей показывает хорошее экологическое состояние окружающей среды, но предупредили жителей, которые любят выпускать кошек и собак на улицу без присмотра.

"Это приятно, наличие хищников свидетельствует о здоровой экосистеме. Когда хищникам хорошо, в природе все развивается так, как надо. Значит, есть косули, бобры.

Жители, живущие рядом с лесом и в лесу, должны следить за своими домашними животными, не отпускать их без присмотра. Хищники созданы для того, чтобы наводить порядок в природе, регулировать популяцию", – писали работники парка.