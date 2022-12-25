На въездах в Вильнюс появятся инсталляции с ангелами

По его словам, художественные инсталляции "Город низко летающих ангелов" будут оборудованы на трех основных дорогах, ведущих в Вильнюс.
По словам скульптора, идея родилась естественным образом,поскольку в праздники хочется всем напомнить, какие люди живут в столице и осмыслить поддержку жителей Литвы Украине.
"Это был своеобразный символ Вильнюса, значение, которого, я думаю, окончательно раскрылось со временем, а праздники – отличный повод для того, чтобы вспомнить об этом", – сказал Рамошка.
По словам скульптора, эти слова наилучшим образом характеризуют проживающих в столице и творящих здесь людей, вклад которых в борьбу за мир с хаосом современного мира, с тиранией важно отметить.
"Меня беспокоит происходящее вокруг – что я могу сделать - поддержать искусством тех, кто стремится к согласию, миру, поддерживает их. Другой возможности у меня нет, поэтому такое напоминание о Вильнюсе, его людях, это своеобразная моя благодарность им", – сказал Рамошка.
Художественные инсталляции скульптор установит за свой счет. Он информировал муниципалитет о своих планах.
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