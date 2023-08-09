На важном перекрестке в Вильнюсе меняется порядок движения: следите за сигналами светофоров

Введенные изменения на перекрестке обезопасят поворачивающих налево с ул. Мокслининку на Молетское шоссе – сейчас при повороте налево водители будут руководствоваться сигналами светофора. Кроме того, на части ул. Мокслининку изменили горизонтальную разметку, что позволило увеличить полосу для поворачивающих налево и обеспечить улучшение пропускной способности.

На перекрестке изменили и режим работы светофора – на ул. Мокслининку в пиковые часы новый поворот налево будет включаться вместе с зеленым сигналом светофора, разрешающим движение прямо. Это решение не даст поворачивающим налево блокировать поток транспорта, который будет ехать прямо в направлении Сантаришкского кольца.