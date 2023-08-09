09 августа 2023 г. 11:51

На важном перекрестке в Вильнюсе меняется порядок движения: следите за сигналами светофоров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

После окончания работ по асфальтированию ул. М.Летувиса, транзитные потоки транспорта на участке М.Летувё и Мокслининку между ул. Укмергес и Молетским шоссе увеличились еще больше, поэтому для обеспечения максимальной безопасности движения в Вильнюсе с 8 августа на перекрестке Гележинё Вилко–Молетского шоссе–ул. Мокслининку вступили изменения движения, сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".

Введенные изменения на перекрестке обезопасят поворачивающих налево с ул. Мокслининку на Молетское шоссе – сейчас при повороте налево водители будут руководствоваться сигналами светофора. Кроме того, на части ул. Мокслининку изменили горизонтальную разметку, что позволило увеличить полосу для поворачивающих налево и обеспечить улучшение пропускной способности.

На перекрестке изменили и режим работы светофора – на ул. Мокслининку в пиковые часы новый поворот налево будет включаться вместе с зеленым сигналом светофора, разрешающим движение прямо. Это решение не даст поворачивающим налево блокировать поток транспорта, который будет ехать прямо в направлении Сантаришкского кольца.

Эти решения должны значительно улучшить безопасность движения и пропускную способность перекрестка. На перекрестке по-прежнему будет проводиться контроль, если потребуется режим управления будет корректироваться в зависимости от изменения потоков транспорта.

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