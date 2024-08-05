На увеличенном мужском пляже в Паланге – неразбериха: среди мужчин лежат женщины и дети

Неизвестно по какой причине, но в этом году власти Паланги решили расширить мужской пляж на 10, а может на 15-20 м. Знак „Мужской пляж“ перенесен, а это вызвало недовольство у многих отдыхающих.
„Я ничего не понимаю – это самый непопулярный, почти всегда пустой пляж, зачем его увеличивать? Кто это придумал“, – жаловалась Вилма из Каунаса, которая приезжает на отдых в Палангу каждое лето.
Собеседница не на шутку разозлилась, ведь на общем пляже не помещаются отдыхающие.
„Люди лезут друг на друга, а мужской пляж, как будто частный – там много свободного места. У меня нет слов, надо устроить скандал. Кто из властей это придумал, скажите мне?“ – возмущалась жительница Каунаса.
Перенос знака заметили и другие постоянные посетители пляжа. Только не все придали этому значение. Например, Вадим, приехавший из Вильнюса с женой и дочерью, лежал рядом со знаком на мужском пляже.
„Мне этот пляж неактуален. Мы легли, где было место, а что вы предлагаете – залезать другим на голову? Мы никому не мешаем. Мужской пляж пустой, нет здесь мужчин, они все сидят в кустах“, – сказал собеседник.
Журналист спросил у его жены, как она себя чувствует на „запретной территории“.
„Пока нам никто ничего не сказал. Если мы кому-то будем мешать, уйдем“, – сказала женщина.
Услышав слова жены, Вадим разозлился.
„Никуда мы не пойдем, если мы мешаем – пусть идут дальше. Мужской пляж большой, там спереди никого нет. Кому не нравится, пусть идут дальше“, – возмущался он.
Многие женщины, встреченные на мужском пляже сказали, что не заметили разметки.
„Мы шли с дочерью вдоль берега, искали место поспокойнее. Нам здесь понравилось“, – сказала Ромуальда из Алитуса.
Журналист спросил, не удивляют ли их голые мужчины.
„Знаете, я за свободу, я на них не смотрю, они мне не мешают, пусть загорают“, – сказала она.
Когда журналист объяснил женщинам, что это мужской пляж, они не растерялись.
„Мне кажется, в наше время никто особенно не смотрит, люди лежат где хотят, это же не частная территория, кроме того, вокруг много женщин“, – сказала Ромуальда.
Журналист решил узнать мнение другой стороны – мужчин. Гедиминас из Вильнюса сказал: „Я заметил, что изменились границы пляжа, но не знаю, почему. Мне кажется, достаточно было места, но, может, кому-то показалось иначе, трудно сказать“.
По его мнению, когда мужской пляж был меньше, на нем не было так много посторонних.
„Сейчас какая-то неразбериха, женщины и дети здесь хозяйничают, посмотрите сколько здесь маленьких детей. Так что нам делать? Одеться? Прятаться? Я не знаю, нормально ли ходить в неглиже перед маленькими детьми“, – сказал Гедиминас.
С ним согласился и Альгирдас. Он считает, что мужчины сами виноваты, что запустили женщин на свою территорию.
„Большинство посетителей пляжа прячется в дюнах, на пляже людей бывает немного. Поэтому женщинам показалось, что здесь нет людей. Они нагло заняли наши места, но ведь мужчины из дюн ходят купаться в море.
Сейчас не очень приятно, посмотрите, сколько лежит посторонних. Разве такое место можно считать мужским пляжем? Надо охрану ставить или полицию вызывать, это не может продолжаться“, – сказал Альгирдас.
Люди утверждают, что особых конфликтов не бывает.
„Я заметил, что женщины с потом продвинулись в глубь, а сейчас полпляжа заняли. Наглость невозможная“, – жаловался еще один отдыхающий.
Один из отдыхающих стал оправдываться.
„Разве мы кому-то мешаем? Загорай, никому твои бубенчики неинтересны“, – заявила одна пожилая женщина.
На вопрос, неужели она чувствует себя нормально, женщина засмеялась.
„Вы думаете, я не видела голого мужчину? Я четырех сыновей вырастила, у меня двое мужей были“, – сказала она.
Марюс в Палангу приехал с подругой Габией. Он сказал, что пришел на мужской пляж, потому что он ближе к их гостинице.
„Я видел, что пляж мужской, но там не написано, что женщинам нельзя. Я не думаю, что мы нарушаем закон, кроме того, о штрафах ничего не сказано. Мы за себя спокойны, лежим тут второй день“, – сказал мужчина.
Недовольных много, но надо заметить, что обстановка на мужском пляже спокойнее и более мирная, чем на женском, где дамы атакуют каждого проходящего мимо мужчину, осмелившегося забраться на их территорию. Там мужчин могут забросать песком или даже какими-то предметами, дамы нередко кричат.
„Здесь вам не место“, – повторяют они.