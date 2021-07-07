На устранение последствий стихийного ливня в Вильнюсе уйдет неделя

Во вторник, в 10.56 ч. после дождя на ул. Гележинё Вилко в глубокой луже (глубина около 1 м) застряли автомобили Volvo XC90, Volkswagen и BMW. Пожарные-сюпасатели на лодке помогли водителям выбраться из машин, а потом вытащили из воды транспортные средства.

В 11.45 ч. сообщили, что на улице Саусё 13-осёс на машину упало дерево. Пожарные распилили дерево и освободили автомобили Audi A2 и BMW 320.

В 14.30 ч. на ул. Шв. Стяпоно машину убирали с трех машин марки Ford.

В 15.22 ч. на ул. Симно в Алитусе во двор дома и в сами помещения хлынула дождевая вода. Пожарные вывели из дома девушку. С помощью трех насосов была отведена лишняя вода.

Во вторник в Вильнюсе выпало стихийное количество осадков, поступило более 300 сообщений о нанесенном ущербе, вода заливала дворы и подвалы.

Grindа сообщает, что в Траку Воке 6 июля выпало 79,7 мм осадков. Если бы выпало 80 мм, то такое количество считалось бы катастрофическим.

Grinda сообщает, что сильный ливень шел не только в Траку Воке, но и в вильнюсских микрорайонах Фабийонишкес, Шешкине, Пашилайчай, Ерузале, там выпало 50 мм осадков. Из-за нанесенного ущерба в Grindа обратились больше 500 жителей.

На устранение последствий ливня потребуется не меньше недели.