На Успение Богородицы в Вильнюсе пройдет фестиваль света

Скопировать ссылку На Успение Богородицы в Вильнюсе пройдет фестиваль света

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Вильнюсский фестиваль света в этом году пройдет на Успение Богородицы. Обычно его проводили в день рождения города 25 января, в этом году из-за карантина его перенесли на 13-15 августа.