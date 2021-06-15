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Вильнюсский фестиваль света в этом году пройдет на Успение Богородицы. Обычно его проводили в день рождения города 25 января, в этом году из-за карантина его перенесли на 13-15 августа.
Посетители увидят 20 художественных инсталляций на улицах города. III Вильнюсский фестиваль будет проходить три вечера подряд с 22 до 3 ч.
О фестивале можно больше узнать на сайтах: http://www.lightfestival.lt/ и https://www.facebook.com/VilniusLightFestival/
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