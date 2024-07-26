На улицы Вильнюса выходят новые троллейбусы, но пассажиров они пока возить не будут

Будут проведены четыре тест-драйва с целью оценить работоспособность систем и реальный расход электроэнергии при эксплуатации троллейбуса.

За одну поездку транспортное средство проедет около 50 километров по определенному маршруту. Для имитации пассажиров троллейбусы будут загружены мешками с песком весом в 2,5 тонны.

Во время поездок будут фиксироваться такие параметры, как внешняя и внутренняя температура, состояние дороги, использованная электроэнергия для преодоления определенного расстояния. Вся эта информация необходима при планировании маршрутов с новыми транспортными средствами, говорится в сообщении.