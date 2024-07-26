2024.07.26 16:21

На улицы Вильнюса выходят новые троллейбусы, но пассажиров они пока возить не будут

 
ru.DELFI.lt
Nauji troleibusai
Nauji troleibusai
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюсский общественный транспорт сообщил в пятницу, что в столице начинаются тестовые пробеги новых троллейбусов Škoda 32Tr, сообщает портал madeinvilnius.

Будут проведены четыре тест-драйва с целью оценить работоспособность систем и реальный расход электроэнергии при эксплуатации троллейбуса.

За одну поездку транспортное средство проедет около 50 километров по определенному маршруту. Для имитации пассажиров троллейбусы будут загружены мешками с песком весом в 2,5 тонны.

Во время поездок будут фиксироваться такие параметры, как внешняя и внутренняя температура, состояние дороги, использованная электроэнергия для преодоления определенного расстояния. Вся эта информация необходима при планировании маршрутов с новыми транспортными средствами, говорится в сообщении.

Упомянутые троллейбусы Škoda 32Tr были приобретены Вильнюсским общественным транспортом в 2023 году.

Планируется, что первые 20 троллейбусов начнут курсировать по столице во второй половине августа. Общая стоимость контракта составляет более 52 млн евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии