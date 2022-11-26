На улицы Вильнюса выехал рождественский поезд

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26 ноября на улицы литовской столицы выехал рождественский поезд. Поезд будет курсировать по улицам Старого города каждый день до 8 января с понедельника по четверг в 12-20 ч., а с пятницы по воскресенье – в 11-22 ч. каждые 30 минут.
Поезд ездит с остановки на ул. Швянтарагё, 2.Билеты можно купить в поезде, а можно здесь – www.delfi.lt/traukinukas.
Малышей до 90 см ростом катают бесплатно.
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