aA
26 ноября на улицы литовской столицы выехал рождественский поезд. Поезд будет курсировать по улицам Старого города каждый день до 8 января с понедельника по четверг в 12-20 ч., а с пятницы по воскресенье – в 11-22 ч. каждые 30 минут.

Поезд ездит с остановки на ул. Швянтарагё, 2.Билеты можно купить в поезде, а можно здесь – www.delfi.lt/traukinukas.

Малышей до 90 см ростом катают бесплатно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Рождество в Вильнюсе: елка будет в форме торта с 700 свечами

Фестиваль зимних праздников в столице Литвы...

Мэр Вильнюса представил планы экономии на Рождество

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представил планы...

TOP новостей

Цены огромные, но жители Литвы пока не экономят

Летом люди тратили очень много денег, эксперты...

Решено бороться с россиянами, "обеляющими" свою биографию перед приездом в Литву (2)

Министерство внутренних дел Литвы меняет порядок...

Прогноз на выходные и следующую неделю не радует

Снег, опасные природные явления и чуть выше нуля - такой...

Муниципальная комиссия установила, что Астраускайте была трудоустроена с нарушением порядка

Комиссия Вильнюсского муниципалитета установила, что...

На улицы Вильнюса выехал рождественский поезд

26 ноября на улицы литовской столицы выехал...