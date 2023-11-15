На улицы Вильнюса вернут зеленые стрелки, их станет намного больше

 
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Šviesoforas
Šviesoforas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

В 2019 году в Вильнюсе были введены изменения, в городе убрали зеленые стрелки, разрешающие поворот направо на красный свет. Тогдашний мэр города в одном из интервью сказал, что в 2020 г. зеленые стрелки вернутся на улицы города, пишет портал Made in Vilnius.

Часть стрелок (больше 100) вернули в 2020 году. Такое решение было принято, поскольку из-за упразднения стрелок стали появляться заторы там, где их прежде не было.

После того как в 2019 году в городе убрали зеленые стрелки, водители высказали свое возмущение. Правительство через неделю приняло решение об упразднении нового порядка. Однако возвращение зеленых стрелок надо было согласовать с Агентством компетентности в сфере транспорта. Через год на дороги вернули больше 100 стрелок. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, в следующем году появится еще больше зеленых стрелок.

"Сейчас проводят анализ ситуаций на перекрестках. После оценки всех результатов, специалисты предложат изменения, которые внесут в следующем году", – указал Вильнюсский муниципалитет. Где появятся зеленые стрелки, пока неясно, поскольку пока ведутся обсуждения.

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