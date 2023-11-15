На улицы Вильнюса вернут зеленые стрелки, их станет намного больше

Часть стрелок (больше 100) вернули в 2020 году. Такое решение было принято, поскольку из-за упразднения стрелок стали появляться заторы там, где их прежде не было.

После того как в 2019 году в городе убрали зеленые стрелки, водители высказали свое возмущение. Правительство через неделю приняло решение об упразднении нового порядка. Однако возвращение зеленых стрелок надо было согласовать с Агентством компетентности в сфере транспорта. Через год на дороги вернули больше 100 стрелок. По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, в следующем году появится еще больше зеленых стрелок.