На улицы Вильнюса после последнего звонка высыпали выпускники: отреагировала и полиция

Машины украшены смешными надписями, шарами и другими аксессуарами.

Правда, в редакцию Delfi писали недовольные жители, которые сообщали, что на проспекте Гедиминаса выпускники ездят по велодорожкам и небезопасно высовываются из окон.

Полиция информировала, что в 15.55 ч. поступило сообщение о колонне машин, ехавшей по проспекту в сторону Кафедральной площади. Звонивший сказал, что из машины небезопасно высовываются подростки, громко кричат. Сообщалось об опасности.

Других сообщений полиция не получала.

За такое небезопасное поведение молодым людям грозят неприятности. Водитель может получить штраф за небезопасное поведение пассажиров (высовывание из окон). Штраф составляет 150-300 евро. Пассажиры за неиспользование ремня безопасности могут получить штраф – 30-50 евро.

На видео зафиксировано, что машина стояла, а потом ехала по велодорожке. За это водителю грозит штраф 30-90 евро.