На улице Вокечу в столице – поляна мира и надежды

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Пока готовится проект реконструкции улицы Вокечу, Вильнюсский муниципалитет намерен засеять зеленые зоны синими и желтые цветы – поляна мира и надежды. Цветы зацветут в июле и будут цвести до осени.
На ул. Вокечу посадят цветы 15 видов: синие – огуречная трава, васильки, вьюнок трехцветный, цернокорень, змееголовник, гилия, лен и и чернушка, а желтые – ноготки, эшшольция, кореопсис, бархатцы, цинния и два вида подсолнуха.
Почву для цветов начнут готовить с 1 июня. Поляна займет около 20 соток.
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