На улице Вокечу в столице – поляна мира и надежды

На ул. Вокечу посадят цветы 15 видов: синие – огуречная трава, васильки, вьюнок трехцветный, цернокорень, змееголовник, гилия, лен и и чернушка, а желтые – ноготки, эшшольция, кореопсис, бархатцы, цинния и два вида подсолнуха.

Почву для цветов начнут готовить с 1 июня. Поляна займет около 20 соток.