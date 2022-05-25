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Пока готовится проект реконструкции улицы Вокечу, Вильнюсский муниципалитет намерен засеять зеленые зоны синими и желтые цветы – поляна мира и надежды. Цветы зацветут в июле и будут цвести до осени.
На улице Вокечу в столице – поляна мира и надежды
© DELFI / Orestas Gurevičius

На ул. Вокечу посадят цветы 15 видов: синие – огуречная трава, васильки, вьюнок трехцветный, цернокорень, змееголовник, гилия, лен и и чернушка, а желтые – ноготки, эшшольция, кореопсис, бархатцы, цинния и два вида подсолнуха.

Почву для цветов начнут готовить с 1 июня. Поляна займет около 20 соток.

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