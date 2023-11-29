На улице Пилимо в столице откроется уникальный музей

Это будет самый большой филиал Вильнюсского еврейского музея им. Гаона. По числу экспонатов и тем он будет самым богатым из всех имеющихся филиалов.

"Перед праздниками мы хотим видит знаки надежды. Мы видим надежду в науке и медицине. Находим надежду, когда видим наше прошлое и чувствуем влияние истории на наши дни. Мы видим надежду в себе. Наши коллеги, работники музеев, профессионалы, провели большую работу, чтобы у посетителей было что увидеть и пережить. Мы не настолько наивны, чтобы верить, что все будет без сучка и задоринки – ждут вызовы. Но наша команда хочет быть катализатором, хочет знакомить общество с культурой евреев Литвы, их традициями, историей. Литве такой музей необходим", – подчеркнул директор нового музея Симонас Стрельцовас.