На улице Пилимо радужный перекресток снова облит краской, вечером мужчина красил его в серый цвет

Вильнюсский муниципалитет сообщил об обновлении перекрестка в минувший понедельник.
"Что же, сейчас хорошая новость, традиция продолжается. Переход около ул. Пилимо и в этом году – совсем скоро – заискриться яркими красками! Это больше чем красочная деталь для города. Это продолжение открытого направления Вильнюса и напоминание о том, что повестке прав человека должны уделять еще больше внимания. Поскольку свобода быть собой здесь в Вильнюсе, не может измеряться страхом. Несмотря на то, что вильнюсцы такие разные, все мы должны чувствовать себя в безопасности", – писала представитель муниципалитета Ева Дирмайте
Перекресток был выкрашен несколько дней назад, а 1 июля утром неизвестные залили его краской. Эту информацию порталу lrytas.lt подтвердил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
"Информация подтвердилась, последствия вандализма зафиксированы. В понедельник мы обратимся в полицию", – сказал Грубинскас.
Позже стало известно, что в 20.20 ч. жители заметили мужчину, который закрашивал перекресток серой краской. Очевидцы пытались остановить его, но он не слушал их и продолжал свое дело.
Потом он сел в машину Audi и пытался уехать, но очевидцы не дали ему уехать и вызвали полицию. Задержан мужчина 1970 г.р.
Напомним, что 1 июля в Вильнюсе состоялось шествие общины ЛГБТ.
Залитый краской переход на своей странице в фейсбуке показал Антанас Кандротас-Целофанас. Во время протеста на Кафедральной площади 1 июля Кандротас предлагал собравшимся идти и перекрасить этот перекресток на ул. Пилимо.
Это не первый раз, когда радужный перекресток стал объектом вандализма.
Впервые этот перекресток был покрашен в радужные цвета в 2018 года.