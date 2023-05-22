В понедельник (22 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с правой стороны.
Во вторник (23 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с левой стороны.
В среду (24 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с правой стороны.
В четверг (25 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с левой стороны.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.
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