В понедельник (22 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с правой стороны.

Во вторник (23 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Пилимо до ул. Миндауго с левой стороны.

В среду (24 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с правой стороны.

В четверг (25 мая) с 9 до 15 ч. транспортным средствам запрещается останавливаться на участке ул. Наугардуко от ул. Миндауго до ул. Швитригайлос с левой стороны.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.