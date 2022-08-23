На улице Гележинё Вилко будут большие заторы: укладывают новый асфальт

"Большую часть работ, которые не связаны с работами на проезжей части, мы уже выполнили, на этой неделе по ночам будут асфальтировать дорогу (две полосы по два слоя асфальта). Потом мы передаем эстафету компании, которая нанесет разметку, она должна завершить работы до 31 августа", – сказано в сообщении компании.

На ремонтируемом участке дороги предусмотрены ограничения – движение с обеих полос будет направлено в одну, кроме того, ограничена скорость движения.

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Участок улицы Гележинё Вилко от ул. Укмергес до ул. Линкмяну (около нового японского сада в столице или автосалона Tokvilа) был единственным, где долгое время не обновляли дорожное покрытие – несколько лет назад ремонтировали участок от кольца Тукстантмячё до моста Гележинё Вилко, позже – от Балтуюяй до ул. Укмергес, а этот небольшой участок все ждал своей очереди. Когда рядом создавали японский сад, предусмотрели стоянку для машин, поэтому требовалось менять порядок движения, въезды, геометрию тротуаров.

Водителей просят следить за дорожными знаками и соблюдать требования рабочих, регулирующих движение.