На улицах Вильнюса появляются невиданные прежде заторы, быстро убирают обозначения на полосах А

Представители такси отмечают, что после того, как им запретили пользоваться полосами A, пострадают и клиенты и сами предприниматели. Водители электромобилей говорят, что их лишили привилегий.

Представитель Ассоциации компаний такси Арунас Каминскас сказал, что заметил в Вильнюсе тенденцию – стало меньше полос A, по которым могут ездить такси. Так случилось на проспекте Конституциёс, на ул. Швитригайлос, на ул. Калварию и Укмергес.

В результате дорога бывает дольше, клиенты платят дороже.

Каминскас считает, что в ПДД должны узаконить право на движение такси по полосе А без исключений - тогда муниципалитет не сможет заниматься самоуправством.

Жалуются на новый порядок и водители электромобилей, которые отмечают, что в Вильнюсе приоритетным транспортом становятся велосипеды, а не электромобили.

Портал tv3.lt попросил Вильнюсский муниципалитет прокомментировать эту ситуацию.

"Министерство транспорта с 1 июня 2022 года изменило ПДД и упразднило право такси и электромобилей перемещаться по полосе А. Но для обеспечения гармоничной мобильности часть улиц Вильнюса станут полосами A+, по ним смогут ездить электромобили и мотоциклы.

"Чистые полосы A (только для общественного транспорта) будут там, где участие других видов транспорта будут мешать гармоничной мобильности", – указал муниципалитет.

Его представители рассказали, что ждет водителей такси. По их словам, они не смогут пользоваться полосами А, поскольку это представители частного транспорта.

Кроме того, упразднят знак 4+, который разрешал движение по полосе А автомобилю с четырьмя и более пассажирами.

"Мы не планируем разрешать такси пользоваться полосами A+, это не общественный транспорт. Частный бизнес не связан с деятельностью муниципалитета, поэтому нехорошо выделять отдельный вид частного бизнеса", – указал муниципалитет.

Напомним, что полосами A+ могут пользоваться велосипедисты, водители мопедов, легких квадроциклов и водители-инвалиды со специальным обозначением. Если есть отдельное обозначение, то полосой A+ могут пользоваться водители мотоциклов и электромобилей.