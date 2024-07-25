На улицах Вильнюса был замечен известный американский актер

Его можно было увидеть в Старом городе столицы.
О своем визите в Вильнюс он пишет на странице в Instagram. Хассельхофф поделился фотографиями из гостиницы и ресторана.
„Вильнюс - очень милый город. Здесь великолепное безалкогольное темное пиво!! Первый раз пью темное пиво! Мне здесь нравится!“ – писал актер в Instagram.
Он поделился снимком сделанным у гостиницы Pacai.
„Гостиница PACAI великолепна. В Вильнюсе можно расслабиться“, – писал Хассельхофф.
Он приехал в Вильнюс не в первый раз. Актер был здесь и в 2013 году.
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