На улицах столицы проходит испытания электроавтобус нового поколения

Сообщается, что автобус под номером 10 ходит по маршруту Фабиёнишкес–Маркучяй. Этот маршрут был выбран для испытаний электробуса потому, что данный маршрут отличается рядом характерных для города Вильнюса холмов, что отражает сложность условий движения общественного транспорта в Вильнюсе.

"Цель испытаний – выяснить, какое расстояние этот автобус может преодолеть при движении по улицам столицы. Это не значит, что такие автобусы будут ездить по улицам Вильнюса. Мы тестируем, смотрим, что предлагает рынок", — сказал руководитель Отдела качества и улучшения деятельности "Вильнюсского общественного транспорта" Гитис Куликаускас.