На ул. Жигиманту в Вильнюсе – временные ограничения движения

Вильнюсский муниципалитет информирует, что 20 июля 2024 г. на ул. Жигиманту, около здания ул. Жигиманту, 12, из-за опасных работ по подъему тяжелых материалов, временно будет сужена проезжая часть и отключена контактная сеть. Во время работ изменится движение троллейбусов. В этот день с 5 часов утра троллейбусы 2, 3, 4, 17 маршрутов будут курсировать по ул. Шейминишкю и останавливаться на остановках – Шейминишкю, Ринктинес, Зеленый мост (в обоих направлениях) и Львово (в направлении кольца в Жирмунай). Троллейбусы не будут останавливаться на остановках: Костел Св. Пятра и Павла, Нагорный парк, мост Короля Миндаугаса, пишет портал madeinvilnius.lt.