2024.07.19 13:13

На ул. Жигиманту в Вильнюсе – временные ограничения движения

 
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Transportas
Transportas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет информирует, что 20 июля 2024 г. на ул. Жигиманту, около здания ул. Жигиманту, 12, из-за опасных работ по подъему тяжелых материалов, временно будет сужена проезжая часть и отключена контактная сеть. Во время работ изменится движение троллейбусов. В этот день с 5 часов утра троллейбусы 2, 3, 4, 17 маршрутов будут курсировать по ул. Шейминишкю и останавливаться на остановках – Шейминишкю, Ринктинес, Зеленый мост (в обоих направлениях) и Львово (в направлении кольца в Жирмунай). Троллейбусы не будут останавливаться на остановках: Костел Св. Пятра и Павла, Нагорный парк, мост Короля Миндаугаса, пишет портал madeinvilnius.lt.

Информацию об изменении трасс можно найти на сайтах www.judu.lt и www.stops.lt

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства.

Схему можно найти здесь.

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