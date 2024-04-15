На ул. Жальгирё в Вильнюсе проведут ремонт газопровода, прогнозируют заторы

Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за ремонта газопровода на ул. Жальгирё, 95, будет ограничено движение в первой полосе на ул. Жальгирё от перекрестка ул. Жальгирё-Тускулену-Апкасу в направлении ул. Калварию. Ограничения действуют с 20 ч. 15 апреля до 12 ч. 19 апреля. Во время ограничений с первой полосы можно будет только поворачивать направо (на ул. Апкасу), пишет портал madeinvilnius.lt.