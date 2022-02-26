На украинско-польской границе стоят 25-километровые очереди, некоторые люди идут пешком

Неринга Янавичуте рассказала, что украинцам нелегко пройти через таможню: "Я уже не говорю о царящем там хаосе. Надо понимать, что за рулем практически одни женщины, мужчин уже не пускают, они выходят из машин и идут пешком домой, там младенцы, дети, старики, огромные заторы".

По словам Янавичуте, граждане стран ЕС проходят облегченный контроль, им легче пересечь границу, ее коллеги, которые ехали из Львова к границе с Польшей, фиксировали 25-километровую вереницу автомобилей.

"Проблема в пересечении пункта проверки. На украинской стороне все протекает быстрее проблема на польской границе. Я ехала по льготному порядку, и то постоянные проволочки были. Не хотелось бы так говорить, но мне кажется, в такой ситуации могли бы людей пропускать в облегченном порядке и быстрее. Если бы можно было как-то повлиять на правительство Польши, обратить на это внимание, думаю, это помогло бы украинцам", – сказала она.

По словам Янавичуте, очень много украинцев едет пешком, с большими узлами, с детьми на плечах, suидут по дороге к КПП.